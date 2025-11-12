In Cina crolla un ponte sospeso: ecco il video virale sui social

In Cina crolla un ponte sospeso collegato con il Tibet: il video è impressionante. Era stato chiuso un giorno prima perché erano state notate crepe

Era stato inaugurato da poco e ieri è crollato, collassando su se stesso e finendo nel fiume sottostante: sono impressionanti le immagini di un gigantesco ponte sospeso in Cina a Sichuan, che è crollato. Il video è diventato subito virale in rete. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche perchè il ponte, lungo 758 metri, era stato chiuso al traffico lunedì 10 novembre dopo la comparsa di crepe e perchè c’erano stati movimenti nel terreno della montagna. La costruzione del ponte Hongqi, che si trova nella provincia sud-occidentale della Cina, era terminata all’inizio di quest’anno: il viadotto, inaugurato da poco, permetteva di raggiungere il Tibet, che veniva così collegato ad un’autostrada nazionale cinese. Era lungo 758 metri.

La costruzione del ponte Hongqi era stata celebrata dalle autorità e dai costruttori con video pubblicati sui social media durante la fase di progettazione e realizzazione.

