I giganti olandesi del progressive Textures annunciano il nuovo album “Genotype”

I Textures, pionieri del progressive metal olandese, tornano con “At the Edge of Winter”, il secondo singolo tratto dal loro prossimo album Genotype, in uscita il 23 gennaio per Kscope. Con la partecipazione di Charlotte Wessels (ex-Delain), il nuovo singolo fonde synth dilatati, un sound design intricato e groove poliritmici, con riff imponenti e impennate vocali. Un brano massiccio, accompagnato dal nuovo video diretto dal bassista dei Textures, Remko Tielemans, dove le liriche esplorano l’introspezione, la ricerca interiore e la comprensione delle radici delle emozioni.

Quando i Textures hanno annunciato il loro scioglimento nel 2018, è stata la fine di un’era per il progressive metal. La loro assenza è stata sentita in tutto il mondo: dai fan, dai colleghi e dalla scena che hanno contribuito a definire. Sei anni dopo, i rinnovatori olandesi presentano Genotype, un monumentale ritorno alla ribalta della musica progressive moderna e una potente riaffermazione di tutto ciò che li ha resi un punto di riferimento.

TEXTURES – Genotype

Void – 3:49

At The Edge Of Winter – 6:42

Measuring The Heavens – 6:51

Nautical Dusk – 5:35

Vanishing Twin – 5:49

Closer To The Unknown – 4:08

A Seat For The Like-Minded – 5:01

Walls of the Soul – 7:52