In vista della cerimonia conclusiva, svelati i finalisti della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi

è svolta, presso la Camera dei deputati (Via della Missione, 4), la presentazione ufficiale delle opere finaliste della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi (qui per rivedere l’evento).

L’incontro, introdotto dai saluti istituzionali dell’On. Irene Manzi membro della Commissione Cultura e Scienza della Camera, ha rappresentato un momento centrale nel percorso del Premio, che da oltre tredici anni valorizza il lavoro di autori, ricercatori e divulgatori impegnati nella diffusione della cultura scientifica in Italia. Sono intervenuti: Giorgio De Rita, Presidente del Comitato Scientifico del Premio, Francesco Dosi, promotore del Premio e Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi Rai e docente Luiss di Comunicazione e Marketing.

Nel corso della presentazione sono stati svelati i libri che si sfideranno durante la cerimonia conclusiva, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 15.00 presso il CNR di Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 ingresso Via dei Marrucini snc (accesso libero tramite ACCREDITO).

Durante l’evento, gli autori finalisti avranno due minuti di tempo per presentare la propria opera davanti al pubblico e alla “giuria di sala”, che decreterà i vincitori delle singole aree scientifiche e, infine, il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2025.

I libri finalisti della XIII edizione del Premio spaziano tra le grandi domande della scienza e le sfide del nostro tempo. Si va dalle simmetrie e inversioni che regolano le leggi della fisica, alla matematica come strumento di scoperta e inclusione, fino alla meraviglia dell’universo e dei fenomeni naturali. Si indaga l’evoluzione umana, le implicazioni dell’Antropocene e l’impatto delle specie aliene sugli ecosistemi. Altri volumi esplorano il rapporto tra tecnologia e apprendimento, l’impronta ambientale del digitale e le prospettive della transizione energetica. Non mancano riflessioni sulla storia e l’etica della scienza, sul ruolo delle donne nella medicina, sulle radici del razzismo, sull’influenza delle piattaforme digitali sulla società e sulle conseguenze della sovrappopolazione globale. Un mosaico di saperi che racconta la scienza come chiave per comprendere e trasformare il mondo.

Di seguito “La Quindicina del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2025”

Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali

Lo specchio del tempo. Simmetrie, inversioni e leggi della fisica scritto da Giorgio Chinnici edito da Codice Edizioni, 2025

da Giorgio Chinnici edito da Codice Edizioni, 2025 Matematica fuori dalle regole scritto da Daniele Gouthier edito da Feltrinelli, 2024

scritto da Daniele Gouthier edito da Feltrinelli, 2024 Perché il cielo non ci cade sulla testa? scritto da Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio edito da Hoepli, 2024

Area B – Scienze della vita e della salute

Dove comincia l’uomo scritto da Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi edito da RCS MediaGroup, 2025

scritto da Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi edito da RCS MediaGroup, 2025 Ripensare l’Antropocene scritto da Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e Giovanna Guerzoni edito da Carocci Editore, 2024

scritto da Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e Giovanna Guerzoni edito da Carocci Editore, 2024 Specie aliene. Quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle scritto da Piero Genovesi edito da Editori Laterza, 2024

Area C – Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura

La lezione è finita scritto da Luca Tremolada edito da Il Sole 24 Ore, 2024

scritto da Luca Tremolada edito da Il Sole 24 Ore, 2024 Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale scritto da Giovanna Sissa edito da Il Mulino, 2024

scritto da Giovanna Sissa edito da Il Mulino, 2024 Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: cosa dobbiamo sapere scritto da Gianluca Ruggieri edito da Editori Laterza, 2025

Area D – Scienze dell’uomo, storiche e letterarie

Del coraggio e della passione scritto da Eugenia Tognotti edito da Franco Angeli, 2025

scritto da Eugenia Tognotti edito da Franco Angeli, 2025 I dubbi della scienza. La ricerca scientifica tra business e malafede scritto da Antonio Cassone edito da Diarkos, 2024

scritto da Antonio Cassone edito da Diarkos, 2024 Israele-Palestina scritto da Lorenzo Kamel edito da Giulio Einaudi Editore, 2025

Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali

Esseri umani uguali. Una ricerca sulle radici del razzismo scritto da Carolina Carbonari, Rossella Carnevali, Filippo Montanelli, Ada Montellanico, Simone Roffi edito da L’Asino d’oro edizioni, 2025

scritto da Carolina Carbonari, Rossella Carnevali, Filippo Montanelli, Ada Montellanico, Simone Roffi edito da L’Asino d’oro edizioni, 2025 La Fattoria degli Umani scritto da Enrico Pedemonte edito da Treccani Libri, 2024

scritto da Enrico Pedemonte edito da Treccani Libri, 2024 Troppi. Conversazioni sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta scritto da Alfonso Lucifredi edito da Codice Edizioni, 2024

Nel corso della cerimonia verranno assegnati anche i premi al migliore autore o alla migliore autrice Under 35 e alle migliori opere di Divulgazione Scientifica per Ragazzi.

Il premio, promosso dall’Associazione Italiana del Libro, ha come Main Partner il Consiglio Nazionale delle Ricerche e BPER Banca, e gode della partecipazione dell’Ufficio studi Rai e della media partnership di Rai Scuola, dell’Almanacco della Scienza e di Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.