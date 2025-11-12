In vista della cerimonia conclusiva, svelati i finalisti della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi
è svolta, presso la Camera dei deputati (Via della Missione, 4), la presentazione ufficiale delle opere finaliste della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi (qui per rivedere l’evento).
L’incontro, introdotto dai saluti istituzionali dell’On. Irene Manzi membro della Commissione Cultura e Scienza della Camera, ha rappresentato un momento centrale nel percorso del Premio, che da oltre tredici anni valorizza il lavoro di autori, ricercatori e divulgatori impegnati nella diffusione della cultura scientifica in Italia. Sono intervenuti: Giorgio De Rita, Presidente del Comitato Scientifico del Premio, Francesco Dosi, promotore del Premio e Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi Rai e docente Luiss di Comunicazione e Marketing.
Nel corso della presentazione sono stati svelati i libri che si sfideranno durante la cerimonia conclusiva, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 15.00 presso il CNR di Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 ingresso Via dei Marrucini snc (accesso libero tramite ACCREDITO).
Durante l’evento, gli autori finalisti avranno due minuti di tempo per presentare la propria opera davanti al pubblico e alla “giuria di sala”, che decreterà i vincitori delle singole aree scientifiche e, infine, il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2025.
I libri finalisti della XIII edizione del Premio spaziano tra le grandi domande della scienza e le sfide del nostro tempo. Si va dalle simmetrie e inversioni che regolano le leggi della fisica, alla matematica come strumento di scoperta e inclusione, fino alla meraviglia dell’universo e dei fenomeni naturali. Si indaga l’evoluzione umana, le implicazioni dell’Antropocene e l’impatto delle specie aliene sugli ecosistemi. Altri volumi esplorano il rapporto tra tecnologia e apprendimento, l’impronta ambientale del digitale e le prospettive della transizione energetica. Non mancano riflessioni sulla storia e l’etica della scienza, sul ruolo delle donne nella medicina, sulle radici del razzismo, sull’influenza delle piattaforme digitali sulla società e sulle conseguenze della sovrappopolazione globale. Un mosaico di saperi che racconta la scienza come chiave per comprendere e trasformare il mondo.
Di seguito “La Quindicina del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2025”
Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali
- Lo specchio del tempo. Simmetrie, inversioni e leggi della fisica scritto da Giorgio Chinnici edito da Codice Edizioni, 2025
- Matematica fuori dalle regole scritto da Daniele Gouthier edito da Feltrinelli, 2024
- Perché il cielo non ci cade sulla testa? scritto da Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio edito da Hoepli, 2024
Area B – Scienze della vita e della salute
- Dove comincia l’uomo scritto da Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi edito da RCS MediaGroup, 2025
- Ripensare l’Antropocene scritto da Paola Govoni, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra Bonoli e Giovanna Guerzoni edito da Carocci Editore, 2024
- Specie aliene. Quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle scritto da Piero Genovesi edito da Editori Laterza, 2024
Area C – Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura
- La lezione è finita scritto da Luca Tremolada edito da Il Sole 24 Ore, 2024
- Le emissioni segrete. L’impatto ambientale dell’universo digitale scritto da Giovanna Sissa edito da Il Mulino, 2024
- Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: cosa dobbiamo sapere scritto da Gianluca Ruggieri edito da Editori Laterza, 2025
Area D – Scienze dell’uomo, storiche e letterarie
- Del coraggio e della passione scritto da Eugenia Tognotti edito da Franco Angeli, 2025
- I dubbi della scienza. La ricerca scientifica tra business e malafede scritto da Antonio Cassone edito da Diarkos, 2024
- Israele-Palestina scritto da Lorenzo Kamel edito da Giulio Einaudi Editore, 2025
Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali
- Esseri umani uguali. Una ricerca sulle radici del razzismo scritto da Carolina Carbonari, Rossella Carnevali, Filippo Montanelli, Ada Montellanico, Simone Roffi edito da L’Asino d’oro edizioni, 2025
- La Fattoria degli Umani scritto da Enrico Pedemonte edito da Treccani Libri, 2024
- Troppi. Conversazioni sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta scritto da Alfonso Lucifredi edito da Codice Edizioni, 2024
Nel corso della cerimonia verranno assegnati anche i premi al migliore autore o alla migliore autrice Under 35 e alle migliori opere di Divulgazione Scientifica per Ragazzi.
Il premio, promosso dall’Associazione Italiana del Libro, ha come Main Partner il Consiglio Nazionale delle Ricerche e BPER Banca, e gode della partecipazione dell’Ufficio studi Rai e della media partnership di Rai Scuola, dell’Almanacco della Scienza e di Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.