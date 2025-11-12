Guerra in Ucraina: i militari russi entrano a Pokrovsk

La Chiesa di San Michele è uno dei luoghi simbolo di Pokrovsk nell’est dell’Ucraina. Ieri i soldati russi sono arrivati in mezzo alla nebbia a bordo di motociclette e pickup

Forze russe hanno preso il controllo dell’area della Chiesa di San Michele, uno dei luoghi simbolo di Pokrovsk, cittadina dell’est dell’Ucraina dove avanguardie di Mosca sono penetrate in profondità ieri. Secondo alcune fonti, rilanciate da blog e canali social che seguono l’evolversi del conflitto, l’edificio di culto ha subito danni minori ed è perlopiù intatto.

La Chiesa di San Michele è da tempo sotto la giurisdizione canonica della Chiesa ortodossa ucraina, che fa riferimento al patriarcato di Mosca. Ieri alcune centinaia di militari e combattenti russi sono avanzati a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, anche a bordo di motociclette e pickup. A confermarlo video rilanciati da emittenti locali e internazionali. Secondo le loro ricostruzioni, nebbia e scarsa visibilità hanno favorito l’offensiva russa ostacolando l’impiego ucraino di droni in funzione difensiva.

