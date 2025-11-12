Ecco “Michelangelo’s David”, la nuova esperienza prodotta da Slow Tour Tuscany e WAY Experience

Svelata “Michelangelo’s David. Live the Creation”, la nuova esperienza prodotta da Slow Tour Tuscany e WAY Experience

È stato presentato a Firenze, alla Libreria Giunti Odeon, Michelangelo’s David, la nuova esperienza di Slow Tour Tuscany e WAY Experience che, attraverso l’applicazione avanzata di tecnologie all’avanguardia come la Realtà Virtuale, apre prospettive inedite sulla fruizione turistico-culturale di Firenze e del suo patrimonio storico-artistico.

Michelangelo’s David è il secondo tassello dell’importante progetto The Masters of Rinascimento, che già include quello sulla Cupola di Brunelleschi e prevede la realizzazione di successivi progetti dedicati ai grandi protagonisti del Rinascimento italiano. L’idea è di offrire un’esperienza innovativa e appassionante nel mondo dell’arte e della storia, unendo la competenza di uno dei principali operatori della città di Firenze, Slow Tour Tuscany, alla creatività di una delle imprese culturali italiane più note e all’avanguardia, WAY Experience. The Masters of Rinascimento consente infatti ai visitatori di immergersi a 360 gradi nel ricco panorama artistico e culturale del Rinascimento e di riscoprire la Firenze dell’epoca, con le sue atmosfere, colori e personaggi storici.

“Siamo entusiasti di proseguire questo percorso dedicato ai Maestri del Rinascimento insieme a WAY Experience, con cui condividiamo la passione per l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale”, dichiara Annalisa Menconi, CEO e co-founder di Slow Tour Tuscany: “Con questa seconda esperienza VR vogliamo consolidare il nostro impegno nel promuovere un turismo di qualità, capace di coniugare cultura, emozione e conoscenza. È un modo per offrire ai visitatori un contatto autentico con la grandezza del Rinascimento attraverso strumenti che parlano il linguaggio del presente, rafforzando al tempo stesso la vocazione di Slow Tour Tuscany a un turismo culturale fondato su tecnologia, creatività e valorizzazione del territorio, in contrasto con i modelli di overtourism e a favore di un approccio più consapevole e sostenibile alla scoperta dei luoghi”.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare questo progetto insieme a Slow Tour Tuscany, progetto che non è solo un’esperienza, ma un vero e proprio viaggio nel tempo immersivo al fianco di uno dei più grandi geni del Rinascimento: Michelangelo Buonarroti”, dichiara Marco Pizzoni, co-founder e CEO di WAY Experience: “Grazie all’uso sapiente della Realtà Virtuale, uniamo una profonda e accurata ricerca storico-artistica con l’ultima frontiera della tecnologia per permettere a chiunque di rivivere in prima persona il processo creativo che ha dato vita al David e di ammirarlo da una prospettiva riservata a pochissimi. Tutta l’iniziativa è stata sviluppata nel pieno rispetto del valore simbolico e identitario dell’opera, avendo acquisito i diritti di utilizzo dell’immagine del David su concessione della Galleria dell’Accademia di Firenze”.

Michelangelo’s David offre la possibilità di osservare il David di Michelangelo Buonarroti scrutandone ogni dettaglio e superando la distanza di secoli che ci divide dalla sua creazione. La Realtà Virtuale permette infatti di viaggiare nel tempo e affiancare l’artista mentre lavorava alla sua opera più celebre, catturando l’essenza del suo genio creativo. L’esperienza conduce infatti il visitatore nell’affascinante mondo di Michelangelo e del suo capolavoro. Attraverso un accurato lavoro di ricerca storica e artistica, Michelangelo’s David consente ai partecipanti di cogliere appieno la maestria e la passione di Michelangelo, accompagnati da un monologo intimo del Buonarroti. Gli ambienti virtuali, curati nei minimi dettagli, sono stati progettati per trasmettere l’essenza del contesto storico e artistico in cui l’opera è nata, senza tralasciare l’aspetto teatrale che caratterizza il racconto dell’artista.

Michelangelo’s David fa parte del programma The Masters of Rinascimento, ideato per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale rinascimentale attraverso strumenti innovativi.

Il progetto intende valorizzare la cultura italiana con prodotti di qualità, offrendo ai turisti nuove prospettive di scoperta e contribuendo al contempo a contrastare l’overtourism. Attraverso la Realtà Virtuale, The Masters of Rinascimento propone infatti un’esperienza immersiva che permette di esplorare i capolavori dei grandi Maestri e i luoghi simbolo del Rinascimento, arricchendo il bagaglio culturale dei visitatori con contenuti accurati e di altissimo livello. Ogni dettaglio è attentamente validato da un team di storici dell’arte, esperti di storytelling immersivo e narrazione digi-cult, curatori e comitati scientifici selezionati, per garantire un’esperienza autentica, emozionante e scientificamente rigorosa. L’obiettivo è rendere la conoscenza del Rinascimento accessibile e coinvolgente, senza rinunciare alla profondità dei contenuti e alla qualità cinematografica della produzione. Tutte le esperienze del programma The Masters of Rinascimento sono disponibili ogni giorno presso lo spazio VR di Via degli Alfani a Firenze.