Ispirato al settimo capitolo del romanzo di Bram Stoker, “Demeter – Il risveglio di Dracula” stasera su Rai 4: la trama del film
Durante la traversata della nave mercantile russa Demeter, strani eventi e morti misteriose seminano il terrore tra l’equipaggio. Clemens, un giovane medico, cerca di scoprire la verità mentre un’oscura presenza si rivela a bordo. L’unica via di salvezza sembra far affondare la nave.
E’ la trama del film ispirato al settimo capitolo del romanzo di Bram Stoker, “Demeter – Il risveglio di Dracula”, in onda mercoledì 12 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 4.