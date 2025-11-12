Delitto di Garlasco, le impronte sulla porta sono di Marco Poggi

Delitto di Garlasco, le impronte che vennero rilevate sulla porta della villetta dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi sono del fratello della vittima, Marco Poggi

Le impronte che vennero rilevate sulla porta della villetta dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi sono del fratello della vittima, Marco Poggi. Per la precisione, una delle impronte è di Marco Poggi, l’altra di un operatore che ha partecipato alle indagini. È quanto ha stabilito il perito Giovanni Di Censo, a cui la Procura ha affidato l’incidente probatorio avviato nell’ambito delle nuove indagini in cui dalla primavera scorsa è indagato Andrea Sempio per l’omicidio.

Sempre nell’ambito degli accertamenti sulle impronte, è emerso che le sei impronte digitali rilevate sulla confezione di cereali e su un sacchetto della spazzatura sono di Chiara Poggi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)