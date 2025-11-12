Cosa sono le “mosche volanti”: le risposte a Elisir oggi su Rai 3

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3, si parla di cosa sono le “mosche volanti”. La medicina estetica e i vaccini gli altri temi in puntata

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 12 dicembre, alle 10.55 su Rai 3, si occuperà delle “mosche volanti”, percezioni visive di piccoli puntini, filamenti o ragnatele che fluttuano nel campo visivo, specialmente su sfondi luminosi. Da cosa sono causate? Quali sono i trattamenti? Risponderà in studio Leopoldo Spadea, direttore di Oftalmologia al Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma.

Subito dopo, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà della medicina estetica, che si occupa di tutti quei trattamenti non chirurgici volti a migliorare l’estetica del corpo e del viso. In studio Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana Medicina Estetica e direttore dell’Ambulatorio di Medicina Estetica al Fatebenefratelli Gemelli Isola di Roma.

Infine, lo spazio del “Come si fa” sarà dedicato ai vaccini. Quali sono quelli obbligatori e quali invece i vaccini raccomandati dal sistema sanitario nazionale per evitare una determinata malattia? Dove si possono fare? Emmanuela Guiducci, medico di famiglia, darà tutte le indicazioni pratiche.