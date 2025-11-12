“Confusional (Amore)” è il singolo di debutto di Liviae, da venerdì 7 novembre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Twilight Music/The Orchard/Sony Music

Appartenenza, omologazione: il piattume in cui siamo immersi è quello di un film già visto, una canzone già sentita. Originale sin dal nome, Liviae punta alla distinzione, e già questo la rende una voce fuori dal coro. E per riuscirci, la chiave è l’enigma. Siamo sottesi al gioco di luci e ombre della vita, e la cantautrice romana nuota nella parte più scura da cui non si nasconde. Lo fa attraverso una scrittura sincera; tessiture di parole il cui incipit è il nome stesso dell’artista. Di Livia ce ne sono tante, e ancor di più su Spotify, parlando di musica. Per questo il nome si ispira al genitivo latino. Il genitivo significa appartenenza, e lei appartiene a sé stessa. Voce unica e inimitabile, Liviae ha trovato la sua musica nella parte più celata dell’anima. Parole mai sovrabbondanti (anche i silenzi parlano) la scelta è ricaduta sull’inglese, senza disdegnare la citazione italiana. “Give me some amore” è la definizione stessa dell’enigma su cui si muove come un trampoliere sospeso nel vuoto.

«La mia vita è una danza costante tra “guardatemi” e “fate finta che io non esista”. Il bullismo ti plasma, ti instilla la paura di essere te stessa. Andrò bene? Sarò abbastanza bella? Brava? Dentro di me scattava sempre una voce: “Non farlo. Se non lo fai, non rimarrai delusa e non deluderai gli altri.” Ho ancora paura di chi sono, ma non esiste nulla di più spaventoso del non riuscire a riconoscersi».

Prodotto da Paolo e Pietro Micioni e Massimo Zuccaroli e arrangiato da Luca Leonori, Confusional (Amore) nasce proprio da una fase di caos confusionale. La scelta di cantarlo in inglese fa parte della coerenza dell’artista. Neo Soul di livello internazionale, con questo gioco sottile del ritornello tra inglese e italiano da esportazione. La voce di Liviae spiazza, è parte dell’enigma, viaggia tra registri differenti con la scioltezza della veterana al punto che il suo timbro vocale è un ibrido tra sessualità agli antipodi.

I cori del brano sono affidati alla straordinaria voce di Audrey Martells, musicista e vocalist americana che vanta collaborazioni con leggende della musica internazionale come Whitney Houston e Celine Dion, nonché membro della storica band Chic di Nile Rodgers.

La storia alla base del brano Confusional (Amore) è una separazione, in cui come sempre la tentazione della retromarcia è dietro l’angolo; è la più semplice, ma anche la più pericolosa. Un istinto naturale quello che porta la songwriter a cercare di rivivere i momenti belli. Ma per definizione, non si torna mai dove si è stati felici.

La musica di questa pensatrice creativa è un invito a guardarsi dentro, a trovare il proprio valore in ogni cicatrice e a riconoscere che la vera guarigione è un processo che nasce proprio dall’accettazione del dolore. Un brano da ascoltare ad occhi chiusi nella sua lieve essenzialità perché la musica di Liviae è bellezza del mondo sempre sul punto di infrangersi.

