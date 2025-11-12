Calcioscommesse in Turchia: sospesi più di mille calciatori

In Turchia hanno sospeso più di mille calciatori per scommesse: coinvolti anche Eren Elmali e Metehan Baltaci del Galatasaray e Necip Uysal ed Ersin Destanoglu del Besiktas

Lo scandalo scommesse sta terremotando il calcio turno. La federcalcio ha sospeso 1.024 giocatori in varie serie. Sono coinvolti anche Eren Elmali e Metehan Baltaci del Galatasaray e Necip Uysal ed Ersin Destanoglu del Besiktas.

In totale, sono stati squalificati 27 giocatori della Super Lig, la massima serie, e 77 della seconda divisione. I campionati di terza e quarta divisione sono stati sospesi per due settimane. Il mese scorso erano già stati sospeso 149 ufficiali di gara.

Il Besiktas ha dichiarato in una nota che ha “piena fiducia” che i due saranno scagionati dalle accuse. Il Galatasaray ha affermato che “monitorerà meticolosamente questo delicato processo”.

