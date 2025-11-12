ATP Finals: Musetti batte De Minaur, ora la sfida con Alcaraz per la semifinale

ATP Finals: con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5, Musetti ha battuto l’australiano De Minaur. Semifinale ancora possibile, ma c’è lo scoglio Alcaraz
Lorenzo Musetti ha vinto il secondo incontro del ‘Gruppo Connors’ delle ATP Finals. A Torino, il tennista azzurro, numero 9 della classifica mondiale, ha battuto l’australiano Alex de Minaur (numero 7) con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5. Musetti si giocherà l’accesso nelle semifinali giovedì, nella terza partita contro Carlos Alcaraz.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)