A “Nuovi eroi” stasera su Rai 3 la storia di Livia Cecconetto

Tornano le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella nuova stagione di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Nella puntata di mercoledì 12 novembre alle 20.15 su Rai 3, verrà raccontata la storia di Livia Cecconetto, che ha 80 anni e vive a Novi Ligure. A metà anni ’90 insieme alla figlia Alessandra inizia a seguire un corso della Croce Rossa ed entrambe diventano infermiere volontarie. La sua vita viene sconvolta quando Alessandra viene a mancare a causa di un grave tumore ed è seguita poco dopo dal padre Angelo, morto per il troppo dolore. Livia decide però di non soccombere alla sofferenza e reagisce: da quel momento in poi il suo obiettivo sarà lenire il dolore altrui. E lo fa in missioni umanitarie con la Croce Rossa: inizia in Iraq nel 2003 e non si ferma più.

Nel 2023 è a Lampedusa ad accogliere i migranti che arrivano in Italia sui barconi, assistendo specialmente le neomamme e i loro bambini. Il suo prezioso aiuto e la sua capacità di intervenire con grande umanità ed efficacia ha spinto il Quirinale a insignirla dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.