A Miss Universo l’occhiataccia di miss Israele alla concorrente palestinese

Tutto il mondo immagina le gare di bellezza come un’agguerrita battaglia tra miss. E su questo ‘gioca’ il successo del video diventato virale sulla 74^ edizione di Miss Universo 2025, in programma il prossimo 21 novembre in Thailandia. Fa infatti già parlare di sé la kermesse di bellezza dove la danese Victoria Kjær Theilvig incoronerà la sua erede al termine dell’evento. O meglio, si parla della ‘scandalosa’ – presunta- occhiataccia che avrebbe lanciato la concorrente israeliana all’avversaria palestinese.

IL DEBUTTO DI MISS PALESTINA

In questa edizione infatti, per la prima volta nella storia del concorso di bellezza, la Palestina avrà una sua rappresentante: la prescelta è la modella Nadeen Ayoub, nata 29 anni fa negli Stati uniti a Detroit– con doppia cittadinanza- e residente a Dubai. E nella serata di presentazione delle candidate alla corona di più bella dell’universo non è sfuggito che la bellezza palestinese fosse posizionata sul palco proprio davanti alla concorrente israeliana. E nemmeno quello sguardo non proprio felice che Melanie Shiraz, 26 anni, miss Israele 2025, le avrebbe lanciato. Sui social, in particolare su TikTok, sono tantissimi i video che immortalano quell’attimo con commenti anche non proprio eleganti rivolti alla giovane di Tel Aviv. La miss di Israele non ha gradito la ricostruzione- decisamente forzata- per immagini e ha smentito così: “È evidente che stessi semplicemente guardando le altre concorrenti che salivano sul palco”. Del resto a nessuno piace essere piazzati in seconda fila.È

(Video credit: mcstyles23/Tiktok e alexpalestine/Tiktok)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)