A Le Iene il ritorno a casa di Achille Polonara: una giornata speciale tra emozioni e sorprese

A Le Iene il ritorno di Achille Polonara a casa: il 33enne è stato dimesso lo scorso 9 novembre dopo il trapianto di midollo osseo

Nicolò De Devitiis de Le Iene continua a seguire da vicino il delicato percorso di guarigione del cestista Achille Polonara, protagonista di una vicenda che ha commosso e ispirato il pubblico. Dopo un complesso trapianto di midollo osseo per curare una leucemia mieloide acuta e dieci giorni di coma, Polonara è riuscito a riprendersi, regalando una testimonianza di speranza e resilienza che sottolinea il valore della vita e della solidarietà.

Negli ultimi giorni è arrivata una svolta importante: domenica 9 novembre Achille Polonara è stato dimesso definitivamente dall’ospedale, segnando l’inizio di una nuova fase nel suo cammino di ripresa. Nella puntata de “Le Iene”, in onda ieri sera, in prima serata su Italia 1, il nuovo servizio firmato da Alessandra Frigo racconta il ritorno a casa del campione e l’abbraccio con i suoi figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendono con trepidazione.

Nicolò De Devitiis ha inoltre organizzato una sorpresa speciale, coinvolgendo i due figli del campione e lo chef Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato con il suo piatto preferito, i tortellini alla panna. Nel servizio, non solo la determinazione di un atleta che ha affrontato una dura prova, ma anche la presenza e il coraggio della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto in ogni momento.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)