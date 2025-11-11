Spie e doppio gioco per Richard Gere in “The Double” su Rai Movie: la trama del film

Spionaggio e intrighi a Washington per Cia e Kgb con il film “The Double” in onda martedì 11 novembre, alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Spionaggio e intrighi a Washington per Cia e Kgb con il film “The Double” in onda martedì 11 novembre, alle 21.10 su Rai Movie. Un senatore degli Stati Uniti viene assassinato e i contorni dell’attentato fanno pensare a una spia russa chiamata, in codice, Cassio.

L’investigatore che lo conosce meglio è Paul Shepherdson, che da qualche anno si gode la pensione, ma per l’occasione sarà richiamato in servizio. E Shepherdson ha un segreto. Bella prova di Richard Gere e Topher Grace in un film che ripropone, in chiave intrigante e moderna, temi e dinamiche della Guerra fredda, tanto cara ad autori e spettatori del film di spionaggio.

The Double (Usa, 2011) di Michael Brandt, con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen.