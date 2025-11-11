Rosetta nelle radio e in digitale con “Sorpassate”

Disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica “Sorpassate”, il manifesto della crescita artistica di Rosetta: un pop lucido e magnetico dove ritmo e introspezione si fondono

“Sorpassate”, il secondo singolo per l’etichetta, è il manifesto della crescita artistica di Rosetta: un brano pop lucido e magnetico dove ritmo e introspezione si fondono.

Nel suo universo musicale convivono leggerezza e profondità, ironia e verità, narrando il presente con autenticità e stile. La sua voce femminile, pulita e moderna, unisce l’introspezione tipica del pop-elettronico italiano alla spinta del dance floor.

Il ritornello, “Non fermarti, senza senso, prima ti amo e poi ti penso”, racchiude il cuore emotivo del pezzo, parlando apertamente di crescita, cambiamento e della complessità delle relazioni.

L’artista commenta così la nuova release: “Sorpassate nasce da quel momento in cui tutto corre: le persone, i pensieri, i sentimenti. È una canzone sincera e un po’ spietata. Racconta la mia corsa interiore, tra l’istinto che spinge e la mente che osserva. Dentro ci sono ironia, leggerezza, ma anche lucidità: è il mio modo di stare nel caos senza farmi travolgere, trasformandolo in ritmo.”

Biografia

Nata a Palermo e oggi di base a Roma, Rosetta è un’artista che unisce istinto e lucidità in un pop personale, sincero e riconoscibile.

Dalle prime esibizioni con la sua band ai palchi nazionali e alle radio, costruisce un percorso coerente e in continua evoluzione, distinguendosi per voce, intensità e presenza scenica.

Formata artisticamente da Carlo Mazzoni, autore e musicista che ha collaborato con artisti come Adriano Celentano e Massimo Ranieri, Rosetta porta avanti una ricerca musicale autentica e consapevole.

Durante il suo percorso artistico e discografico collabora anche con Bruno Tibaldi, figura storica dell’industria musicale italiana, che rappresenta una tappa significativa nella sua crescita artistica e professionale.

Dopo diversi riconoscimenti nazionali, tra cui i premi di Mogol e del Senato della Repubblica, nel 2022 conquista il NokepTV Generation e inizia la collaborazione con Saifam Music.