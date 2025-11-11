Oroscopo di oggi, martedì 11 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 11 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere le battaglie lavorative. Badiamo al sodo e non perdiamoci in chiacchiere. Meditiamo su progetti che sembrano irrealizzabili. Riveduti e corretti, hanno migliori possibilità di attuazione.
Toro
Complice la Luna in Cancro, gestiamo con abilità le questioni familiari. Portiamo a compimento una bella idea per il futuro rimasta in sospeso. Giorno ideale per acquisti d’arredamento o di apparecchi tecnologici, per una cena con amici e parenti.
Gemelli
Un momento memorabile dal punto di vista del ritmo, che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e in men che non si dica. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza.
Cancro
Favoriti dal passaggio della Luna nel nostro cielo, troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio. Denaro ben speso.
Leone
Non è una domenica con effetti speciali, di quelle che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è caratterizzata da un piacevole senso di tranquillità. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, se saremo calmi e freddi la spunteremo noi.
Vergine
Con la Luna in buon aspetto dal Cancro, dedichiamoci alla casa. Dopo un’accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili e rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera.
Bilancia
Adottiamo un comportamento riservato. Non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano nell’ambiente di lavoro, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l’economia un po’ sottosopra? Poniamo rimedio con l’intelligenza.
Scorpione
Basta il Sole in trigono con la Luna in Cancro, perché ogni cosa torni al proprio posto. Confronto sincero e costruttivo con la persona amata. Ottime premesse per il cuore, soprattutto se chi ci interessa bazzica il nostro stesso ambiente o compagnia.
Sagittario
Un pizzico di monotonia nelle relazioni personali: perché non cerchiamo di vivacizzare la nostra domenica con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarci dietro una questione professionale anche in famiglia. Rimostranze da chi ci è vicino.
Capricorno
Se con il chi amiamo siamo un po’ ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa dedicata a noi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Vedere che l’impegno paga, questo è importante. Si presenta una buona occasione per riscuotere il dovuto.
Acquario
Concediamoci una pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciamo da adesso. L’amore non è un problema. Forse è la nostra ostinazione a renderlo complicato. E se fossimo più accomodanti?
Pesci
Impossibile tenere il muso con la Luna in Cancro. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta: il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale è alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci.