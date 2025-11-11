Luca Barbareschi a La Volta Buona torna a parlare dell’eredità ai figli

L’attore e regista Luca Barbareschi a La Volta Buona: “Ecco perché non lascio eredità ai miei figli. Basta piagnistei”

Niente eredità ai figli, basta “a questa cultura del piagnisteo”. Luca Barbareschi è tornato a raccontare la scelta fatta ormai da tempo a La Volta Buona. Un argomento scottante che non ha risparmiato qualche discussione in studio. Ospite della puntata di oggi, l’attore, regista ed ex deputato ha spiegato che “Ognuno deve costruire qualcosa nella vita, io sono contro l’eredità”.

E ha aggiunto: “Loro hanno già moltissimo, avranno comunque delle cose che gli ho lasciato prima. La mia reazione è stata dura quando ho visto quanto egoismo c’è da parte loro e questo mi dispiace molto“. A cosa si riferisce lo specifica dopo: “Non sono riuscito a far capire loro che, prima di tutto, nella vita è importante chiedere all’altro ‘come stai?’ e poi parlargli di te. Occuparsi dei problemi degli altri aiuta a stare meglio. Io, essendo nato da zero, non ho mai avuto una lira, ho costruito tutto informandomi sugli altri, cercando di essere curioso della vita degli altri”.

“I miei figli hanno avuto tanto, hanno una casa in campagna di 2mila metri quadrati che rimarrà a loro. Case a Cortina, case di qui, case di là. Hanno già una casa di 10 vani a Filicudi. Quando hanno continuato a chiedere soldi ho detto ‘Per adesso non ne ho’ e poi basta con questa cosa che a 40 anni ancora chiedete soldi, chiedete aiuto, a questa cultura del piagnisteo. Ognuno, dopo una certa età, è l’artefice della propria vita”.

“Da figlia ti devo dire una cosa, però, Luca. Noi figli non abbiamo chiesto a voi genitori di venire al mondo e lo dico da mamma. Ogni genitore deve essere responsabile dei propri figli”, ha replicato Balivo. “Str*****e! Questa è un’idiozia! La natura fa sì che un uomo e la donna facciano dei figli. Il libero arbitrio fa sì che quando sei adulto voti, lavori e scegli”, ha sbottato Barbareschi.

