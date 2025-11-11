“La casa del padre” in prima visione stasera su Rai 4: la trama del film

I legami familiari più oscuri e la difficile lotta tra eredità e libertà. Li esplora il film “La casa del padre”, diretto da Neil Burger, stasera su Rai 4: la trama

I legami familiari più oscuri e la difficile lotta tra eredità e libertà. Li esplora il film “La casa del padre”, diretto da Neil Burger e interpretato da Daisy Ridley, Ben Mendelsohn e Garrett Hedlund, in onda, in prima visione, martedì 11 novembre alle 21.20 su Rai 4.

Helena conduce una vita tranquilla con la sua famiglia, ma nasconde un segreto: sua madre è stata sequestrata e tenuta prigioniera da quello che conosce come suo padre, noto come il “Re delle paludi”. Quando l’uomo evade di prigione dopo anni di silenzio, Helena è costretta a confrontarsi con il passato e a mettere in discussione la sua identità per proteggere chi ama. Il film è tratto dal romanzo “The Marsh King’s Daughter” di Karen Dionne.