Inchiesta Report, Ghiglia dice no alle dimissioni del Collegio del Garante della Privacy

Un passo indietro del Collegio del Garante Privacy dopo le polemiche? “Non c’è nessun motivo per farlo”, dice Agostino Ghiglia

Un passo indietro del Collegio del Garante Privacy dopo le polemiche? “Non c’è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d’accordo con se stessa: o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica”. A dichiararlo è il componente del Garante della Privacy Agostino Ghiglia ai microfoni de L’Aria che tira. L’intervista integrale andrà in onda martedì 11 novembre durante la puntata de L’Aria che Tira condotta da David Parenzo che andrà in onda alle 11 su La7.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)