Il film “La ragazza del mare” oggi su Rai 1: ecco la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “La ragazza del mare” in onda oggi su Rai 1: ecco la trama

La vera e straordinaria storia di Gertrude, detta Trudy, Ederle, la prima donna che riuscì ad attraversare a nuoto il Canale della Manica nel 1926. Nata a New York, da genitori tedeschi immigrati, Trudy super ò ogni avversità e l’ostilità di una società patriarcale per scalare la classifica della squadra olimpica di nuoto e portare a termine l’impresa che la fece passare alla storia. Un sogno diventato realtà anche grazie al prezioso supporto dei suoi familiari e della sua allenatrice, sempre al suo fianco.

E’ la trama del film “La ragazza del mare” in onda martedì 11 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 1. Nel cast: Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Jeanette Hain, Glenn Fleshler, Sian Clifford, Christopher Eccleston.