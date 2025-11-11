Il duplice femminicidio di Gabriela e Renata Trandafir ad Amore Criminale stasera su Rai 3

Il duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir, uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia (Modena) da Salvatore Montefusco stasera su Rai 3 ad Amore Criminale

Il duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir, uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia (Modena) da Salvatore Montefusco, rispettivamente marito e patrigno delle due donne, è al centro del nuovo appuntamento con “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti e in onda martedì 11 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Gabriela, 47 anni, e Renata, 22, sono rumene. Gabriela si trasferisce in Italia a vent’anni, dove conosce Salvatore Montefusco, imprenditore edile, con cui inizia una relazione. Insieme decidono di far arrivare in Italia anche Renata, figlia di Gabriela nata da una relazione precedente. La convivenza sarà presto segnata da violenza psicologica e comportamenti possessivi da parte dell’uomo.

Il duplice omicidio si consuma nell’abitazione familiare, il giorno prima dell’udienza fissata in Tribunale per la separazione giudiziale tra Gabriela Trandafir e Salvatore Montefusco. A gennaio 2025 l’uomo viene condannato in primo grado a 30 anni di reclusione. Ma il 15 settembre scorso, la Corte d’Assise d’Appello di Modena inasprisce la sentenza di primo grado e condanna Montefusco all’ergastolo.

La trasmissione ricostruisce la vicenda attraverso le testimonianze dirette dei familiari e delle altre persone coinvolte, oltre alla ricostruzione in fiction.