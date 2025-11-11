I SEVENTEEN tornano al cinema per un evento in diretta mondiale

Arriva nelle sale di tutto il mondo SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING, l’evento cinematografico globale di un giorno dedicato alle superstar del K-pop

Arriva nelle sale di tutto il mondo SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING, l’evento cinematografico globale di un giorno dedicato alle superstar del K-pop SEVENTEEN, distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing con PLEDIS Entertainment e HYBE e nelle sale italiane grazie a Nexo Studios.

Questa speciale diretta porterà l’acclamato tour mondiale “NEW_” dal Vantelin Dome di Nagoya, in Giappone, direttamente nei cinema di tutto il mondo sabato 29 novembre alle 19. Un appuntamento per celebrare il decimo anniversario del gruppo e promuovere il loro quinto album in studio, HAPPY BURSTDAY, un successo mondiale che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200.

Il tour mondiale “NEW_”, che ha attirato un pubblico mastodontico da Incheon al Nord America e in tutta l’Asia, è protagonista di questo attesissimo evento cinematografico e sarà ricco di spettacolari esibizioni in cui i SEVENTEEN proporranno palchi dinamici, coreografie reinventate e performance soliste che metteranno in luce la crescita e l’abilità artistica di ciascun membro. L’evento presenterà brani di successo tratti dal loro repertorio, tra cui: “HOT”, “Darl+ing” e “Rock with you”, oltre a nuovi brani celebri come “Bad Influence” (prodotto da Pharrell Williams) e “THUNDER”.

I biglietti per SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING saranno in vendita a partire da mercoledì 12 novembre alle ore 15 su svtnewtour.com. Le informazioni sui cinema e i dettagli sui biglietti saranno disponibili sul sito web ufficiale dell’evento e su nexostudios.it.

Il dominio globale dei SEVENTEEN si è consolidato dopo che i loro album FML e SEVENTEENTH HEAVEN hanno conquistato i titoli di due delle pubblicazioni K-pop più vendute di tutti i tempi. FML (con oltre 6,4 milioni di copie vendute) è diventato l’album più venduto al mondo nel 2023, certificato dall’IFPI. Nel gennaio 2025, hanno vinto il Gran Premio nella categoria Album ai Golden Disc Awards per il secondo anno consecutivo. Incoronati “Miglior gruppo” agli MTV Video Music Awards 2024 e “Miglior artista K-pop in tour” ai Billboard Music Awards 2024, il gruppo è recentemente diventato l’artista K-pop più alto in classifica nella IFPI Global Artist Chart 2024, così come nella classifica Boxscore di Billboard della metà del 2025, a testimonianza del loro straordinario successo discografico e live.