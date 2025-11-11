Disney pubblica “Il miglior Natale di sempre”, il nuovo corto per le Festività

“Il miglior Natale di sempre”: ecco il nuovo corto della Disney. Al centro della storia c’è una bambina e il suo scarabocchio, che prende vita dopo che Babbo Natale lo scambia per un desiderio natalizio

In vista delle festività in arrivo, Disney svela il suo nuovo progetto d’animazione pensato per grandi e piccini: Il Miglior Natale di Sempre, un cortometraggio diretto dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Taika Waititi.

Al centro della storia c’è una bambina e il suo scarabocchio, che prende vita il giorno di Natale dopo che Babbo Natale lo scambia per un desiderio natalizio. Il cortometraggio, accompagnato dall’inconfondibile musichetta di Toy Story, racconta l’affascinante storia dell’amicizia tra la bambina e il frutto animato della sua immaginazione durante questa magica stagione, e in un modo tipicamente Disney (il finale a sorpresa vi farà sorridere) si conclude con un invito allo spettatore: “Regala un magico Natale a chi ami“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)