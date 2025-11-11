Camst group rinnova la fiducia a Homina per le media relation

Siglato il rinnovo dell’incarico di comunicazione e relazioni con i media da parte di Camst group a Homina Comunicazione e Relazioni Pubbliche

Camst group, realtà italiana presente da ottant’anni nel mondo della ristorazione e specializzata anche nel facility services e nel catering per i grandi eventi, rinnova il contratto con Homina Comunicazione e Relazioni Pubbliche per la gestione delle attività di relazioni media e comunicazione.

La conferma arriva dopo un anno di collaborazione in cui l’agenzia ha affiancato Camst group nel consolidamento delle relazioni con i territori in cui opera e nell’attuazione di una strategia di sostenibilità sempre più incisiva. Inoltre è stato l’anno in cui Camst group ha celebrato l’80° anniversario dalla sua fondazione, avviando una campagna di comunicazione istituzionale volta a rafforzare i valori distintivi che da sempre guidano il gruppo e a condividere con i propri stakeholder una riflessione sul ruolo del tempo come elemento fondante dell’identità cooperativa. Homina ha svolto un ruolo decisivo per l’ideazione dell’immagine coordinata della campagna e la consulenza sulle attività di comunicazione e relazioni pubbliche.

Camst group, azienda con oltre 10.700 dipendenti e 612 milioni di fatturato, ha in programma ulteriori impegni rilevanti per i prossimi mesi: Homina continuerà a supportare il gruppo per facilitare la realizzazione dei piani aziendali e rispondere al meglio agli obiettivi programmati di comunicazione del gruppo.

Dichiarazione di Mattia Grillini, vice presidente e responsabile marketing e comunicazione di Camst group: «La collaborazione con Homina nasce da un percorso avviato in passato con la realizzazione del nostro Rapporto di sostenibilità 2021, e si consolida oggi con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i media e i nostri stakeholder. In Homina abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e l’attenzione verso una comunicazione capace di raccontare l’evoluzione del gruppo e l’impegno per la comunità».

Dichiarazione di Omer Pignatti, amministratore unico e fondatore di Homina: «Grazie al team di lavoro che è stato attivato, abbiamo incrementato in modo significativo la presenza di Camst group sui media, rafforzando l’identità dell’azienda come protagonista del settore ed evidenziandone valori chiave come innovazione, sostenibilità, presidio del territorio. Il nostro modo di operare, in stretta sinergia con la direzione comunicazione del gruppo, ci permette di guardare con fiducia al raggiungimento dei prossimi obiettivi».

Homina, agenzia fondata nel 1991 e aderente a UNA Comunicazione, è una realtà a forte vocazione corporate-istituzionale, certificata dal 2007 secondo lo standard ISO 9001 e dal 2023 per la parità di genere. L’agenzia ha integrato nel tempo professionalità multidisciplinari richieste dall’evoluzione del mercato. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi per i progetti di comunicazione e relazioni pubbliche sulla responsabilità sociale d’impresa, sulla comunicazione finanziaria, su eventi di marketing e, recentemente, su campagne di comunicazione pubblica.