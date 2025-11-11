“Bluer Sky” è il nuovo singolo di Camillacosì disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Bluer Sky” è un invito ad avere fiducia nelle cose belle, a cogliere le occasioni, a reinventarsi e ripartire. Attraverso la sua melodia e le sue parole, la canzone vuole ricordare che qualcosa di prezioso ci attende sempre, e che bisogna fare tesoro delle persone che, anche nei momenti di difficoltà, non ci lascerebbero mai “cadere”.

Il pezzo si muove nel genere Pop Soul, con un sound delicato ma deciso, capace di trasmettere la sensazione di una ripartenza e il desiderio di un nuovo inizio.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Bluer Sky è uno dei primi pezzi che ho scritto all’inizio del mio percorso, da cui, in un certo senso, prende forma il mio progetto e che ha segnato l’inizio della mia evoluzione successiva. Riccardo ha avuto un ruolo centrale nella realizzazione del brano. Non è stato solo un eccellente pianista, arrangiatore e produttore, ma ha collaborato con me in ogni fase della creazione, trasformando idee e intuizioni in una struttura musicale coerente e incisiva. La canzone è nata tra chiacchiere, risate, momenti di confronto e riflessione: questa complicità ha dato forma alle parole e al suono, rendendo Bluer Sky un lavoro costruito insieme. Sono felice che questo sia il mio primo singolo ad uscire, sia per quanto detto sopra, sia per il valore che ha poi assunto in fase di realizzazione del video, con le immagini del Castello e delle ballerine. Poppi per me è CASA: è l’affetto per mio padre, la gioia che provavo ogni weekend all’idea di essere lì e vederlo. È il luogo da cui tutto parte, che ha cullato le mie idee e che le culla ancora oggi. Ringrazio quindi di cuore il Comune di Poppi, che ha concesso di dare vita a questo progetto, permettendoci di svolgere le riprese negli spazi del castello. In ultimo, un grazie speciale va a Silvia e a tutte le ballerine: se chiudo gli occhi e penso a Bluer Sky, vedo voi. Questa canzone siete voi. Grazie per aver vissuto con me questa emozione, mi avete regalato un ricordo indelebile. Mi fa sorridere pensare a come il videoclip sia nato quasi per caso, da piccoli momenti che si sono trasformati in qualcosa di speciale. L’idea di girare nel castello è nata mentre ero al bar con alcune ballerine, sognando ad occhi aperti come sarebbe stato raccontare lì la storia del brano. Anche il vestito blu, prestato all’ultimo momento, ha contribuito a rendere il tutto armonico e coerente. Guardando il risultato oggi, provo solo orgoglio e commozione, perché ciò che ne è nato va oltre ogni aspettativa iniziale.”

Il videoclip di “Bluer Sky” è stato girato in uno dei luoghi simbolo della crescita di Camilla, il Castello di Poppi, con la coreografia di Silvia Fani, direttrice della scuola di ballo Two Pas Dance di Soci, e l’esecuzione delle ballerine Alessia Cretu, Beatrice Bindi, Claudia Acciai, Giulia Vella e Michela Baglioni.

Il progetto racconta una ripartenza ed è ambientato in un luogo che rappresenta per Camilla un’origine affettiva, essendo stato il territorio in cui ha vissuto il padre durante la sua infanzia e adolescenza. La bellezza del Castello di Poppi, unita al talento e all’espressività delle ballerine, ha trasformato la cornice visiva del brano in un vero e proprio elemento narrativo, diventando parte integrante della storia raccontata dalla canzone.

La realizzazione del videoclip è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Poppi, che ha fornito gli spazi per le riprese in questo luogo così significativo, della scuola di ballo Two Pas Dance e del team tecnico composto da Nicola Biagetti per le riprese video e Riccardo Biagetti per il montaggio.