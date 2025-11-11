Atp Finals: Alcaraz soffre ma batte Fritz in tre set

Atp Finals, lo spagnolo Alcaraz vince una partita bellissima, in tre set e quasi tre ore. La qualificazione matematica in semifinale potrebbe arrivare già stasera

Due ore e 48 minuti di grandissimo tennis. Le Finals di Torino si accendono grazie a Fritz che ci prova, e ad Alcaraz che ci riesce: lo spagnolo vince in tre set, 6-7 7-5 6-3, e ipoteca la semifinale che potrebbe essere vidimata aritmeticamente già stasera se De Minaur batterà Musetti.

Alcaraz non aveva mai vinto entrambe le prime due gare del round robin, e per poco l’americano non gli ha fatto lo sgambetto strappandogli un primo set da applausi e rendendogli un incubo prendersi il secondo, tra scambi infiniti e colpi da maestri. Alla fine, nel terzo, l’ha spuntata Alcaraz, tenendo il livello di gioco più alto fino alla fine. Esempio? Guardate che colpo:

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)