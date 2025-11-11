Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: “Il dolore si trasforma in amore per la vita. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio”

Dopo settimane di silenzio, Andrea Delogu torna in onda con il suo programma ‘La Porta Magica’ su Rai 2, riprendendo il percorso interrotto a seguito della drammatica perdita del fratello Evan, di soli 18 anni, morto in un incidente stradale.

La conduttrice ha condiviso con gli spettatori un messaggio intenso e commovente: “Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”.

Delogu ha ricordato Evan con parole piene di affetto: “Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo ad Evan. Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia decisione di fermarmi e grazie alla Rai per avermi dato il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni ma solo vicinanza e rispetto. A nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi, il vostro amore vi assicuro ci ha aiutati a non cadere”.

Oltre alla ripresa di La Porta Magica, Andrea Delogu è pronta a tornare anche nel talent show ‘Ballando con le Stelle‘, con il rientro previsto per sabato 15 novembre 2025. La conduttrice sarà in gara insieme al maestro di ballo Nikita Perotti in uno spareggio che deciderà la sua permanenza nel programma