A “Elisir” oggi su Rai 3 bronchite e allergia al nichel

A “Elisir” stamani in onda su Rai 3 si parla di bronchite e allergia al nichel. In sommario anche le proprietà delle crucifere

La bronchite è l’infiammazione della mucosa dei bronchi, le vie aeree che portano l’aria ai polmoni. Ne esistono diverse forme che vanno trattate in modo specifico. Lo spiega Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo Istituto Nazionale Tumori di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 11 novembre alle 10.55 su Rai 3.

La rubrica “Mangiarsano”, con Tiziana Stallone, docente di Nutrizione Umana all’Università Unicamillus Roma, si occuperà di crucifere. Broccoli, cavolfiore, verza, rucola sono ricchi di vitamine e minerali, ed hanno inoltre potenti proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione cronica nel corpo, un fattore di rischio per molte malattie.

Lo spazio conclusivo sarà dedicato all’allergia al nichel, una reazione del sistema immunitario al contatto con questo metallo, che provoca prurito, rossore e bolle sulla pelle. In studio, Cristiano Caruso – specialista in Immunologia clinica e segretario alla presidenza della Società Italiana di Allergologia, asma e immunologia clinica – darà consigli sui modi per gestirla e sulla scelta dei trattamenti per alleviarne i sintomi.