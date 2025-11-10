Woody Allen tra passioni e fragilità in “Settembre” stasera su Rai 5: la trama

Il film di Woody Allen “Settembre”, in onda lunedì 10 novembre alle 23.00 su Rai 5. Con Denholm Elliott, Mia Farrow, Dianne Wiest: la trama

Lane è un’aspirante fotografa che, appena finita l’estate ha deciso di ospitare qualche amico nella casa di campagna della sua famiglia, nel Midwest americano. Fra gli invitati c’è Peter, uno scrittore dal quale la donna è affascinata: ma quest’ultimo preferisce la sua amica Stephanie, sposata e incerta se lasciarsi andare alla corte dell’uomo.

Un girotondo di passioni e fragilità tra desideri e frustrazioni raccontato dal film di Woody Allen “Settembre”, in onda lunedì 10 novembre alle 23.00 su Rai 5. Con Denholm Elliott, Mia Farrow, Dianne Wiest, Elaine Stritch, Sam Waterston.