“White House Down – Sotto assedio”, un action-movie di Roland Emmerich, su Rai 4: la trama

“White House Down – Sotto assedio”, un action-movie di Roland Emmerich, in onda stasera su Rai 4: la trama

Grande cinema d’azione con “White House Down – Sotto assedio”, in onda lunedì 10 novembre alle 21.20 su Rai 4. L’ex marine John Cale deve tenere un colloquio alla Casa Bianca per entrare a far parte della scorta del Presidente degli Stati Uniti Sawyer, allo stesso tempo John vuole cercare di risaldare il rapporto con la sua figlioletta Emily, che ormai vede sempre meno a causa del divorzio con la madre della bambina. Dal momento che Emily è una fervente ammiratrice del Presidente Sawyer, John chiede il permesso di portare con sé anche lei, così da farle fare una visita guidata della Casa Bianca.

Il colloquio, però, non va come sperato e mentre padre e figlia si trovano ancora nella Casa, un’esplosione all’interno dell’edificio mette tutti in allerta. Un gruppo di terroristi è riuscito a penetrare nella Casa Bianca eludendo i sistemi di sicurezza. Ora John deve riuscire a recuperare sua figlia e mettere in salvo il Presidente. Interpretato da Channing Tatum, Jamie Foxx, Joey King, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke e James Woods, “White House Down – Sotto assedio” è uno spettacolare action-movie che porta la firma di Roland Emmerich, regista di grandi successi come “Independece Day”, “The Day After Tomorrow” e “2012”.