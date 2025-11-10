Un cowboy con un segreto in “Old Henry” stasera su Rai Movie: la trama

Un western moderno per la prima serata di lunedì 10 novembre su Rai Movie: è “Old Henry” di Potsy Ponciroli, con Tim Blake Nelson, Scott Haze, Gavin Lewis. Oklahoma, 1906. Henry è vedovo e manda avanti una fattoria con l’aiuto del figlio adolescente, Wyatt.

Un giorno capita nella proprietà un uomo ferito, Curry: si tratta di uno sceriffo inseguito da una banda di cattivi, i quali dopo un po’ arrivano alla fattoria in cerca del fuggitivo. Ma Henry decide di proteggerlo, e lo scontro è inevitabile: per l’uomo sarà inevitabile anche confrontarsi il proprio misterioso passato. Intreccio interessante, ricco di colpi di scena, per un western poco visto e acclamato dalla critica: presentato al festival di Venezia, la distribuzione in sala è stata penalizzata dal Covid.