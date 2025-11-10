Uccise la fidanzata con 57 coltellate: Dimitri Fricano di nuovo fuori dal carcere

Obeso cronico e fumatore incallito, il Tribunale di sorveglianza ha di nuovo concesso a Dimitri Fricano, che uccise la fidanzata con 57 coltellate, di scontare la pena temporaneamente ai domiciliari

È obeso e fuma troppo. E questo gli causa problemi di salute che lo rendono incompatibile col carcere. Per questo Dimitri Fricano è di nuovo uscito dal carcere ed è tornato a scontare la sua pena ai domiciliari: condannato a 30 anni in via definitiva nel 2022 per aver ucciso la sua fidanzata Erika Preti (all’epoca 28enne) con 57 coltellate durante una vacanza in Sardegna, Fricano ha 38 anni ed è originario di Biella. Il delitto avvenne a San Teodoro il 12 giugno 2017: avevano litigato perchè c’erano delle briciole sul tavolo e Fricano uccise Erika con un numero spaventoso di coltellate. Agli inquirenti disse che si era arrabbiato perchè lei “lo aveva rimproverato”. Dopo ha sempre continuato a dire che si era trattato di una lite, e non di femminicidio.

Fricano ha passato in carcere appena sette anni. Tra le polemiche, alla fine del 2023 uscì dal carcere per problemi di salute e trascorse 15 mesi ai domiciliari, con tre ore di ‘libera uscita’ pomeridiana per sottoporsi alle cure. Affetto da obesità cronica, era arrivato a pesare oltre 200 chilogrammi e faceva fatica a muoversi. Fumando poi due pacchetti di sigarette al giorno, aveva maturato anche patologie cardiache. Aveva anche fatto un’intervista con Pomeriggio Cinque, cosa che aveva indignato molti.

Durante quei 15 mesi, Fricano aveva scontato la pena a casa dei propri genitori a Biella e un giorno i genitori di Erika se lo erano ritrovato davanti nel centro della città. L’episodio aveva fatto scalpore. Poi il Tribunale di sorveglianza a primavera lo aveva rimandato in carcere. Ma ora sarebbe nuovamente stato spostato ai domiciliari. E anche questo nuovo sviluppo farà discutere.

I genitori di Erika, Tiziana Suman e Fabrizio Preti, qualche giorno fa hanno incontrato Gino Cecchettin (padre di Giulia, uccisa da un ex fidanzato), durante il suo passaggio in città.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)