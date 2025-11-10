Su Rai Kids e Rai YoYo da oggi l’inglese per i piccoli, con “Hello Yoyo”

Dal 10 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 18 e anche su RaiPlay, torna “Hello Yoyo”, il programma che trasforma le parole e l’apprendimento della lingua inglese in giochi

La quarta edizione del programma che fa divertire insegnando l’inglese ai più piccoli di nuovo in onda su Rai Yoyo. A partire dal 10 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 18 e anche su RaiPlay, torna “Hello Yoyo”, il programma che trasforma le parole e l’apprendimento della lingua inglese in giochi e in pura allegria.

Un appuntamento imperdibile per crescere e scoprire tante nuove parole in inglese. Con un look tutto nuovo e la sua inseparabile e strampalata “Fantastic Bag”, Laura Carusino apre di nuovo le porte del suo magical world, dove ogni parola è un’avventura e ogni storia una scoperta.

Tra colori, musica e tante risate, “Hello Yoyo” guida i piccoli spettatori in un viaggio incantato tra gli episodi delle serie animate più amate, tutte in lingua originale: Peppa Pig, Masha e Orso, Pocoyo,Bing, Momonsters, Dinocuccioli, Mini Cuccioli, Brave Bunnies, le Mini Smiley e altri amici pronti a insegnare nuove parole e nuove emozioni.

L’obiettivo è avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo naturale e coinvolgente, attraverso la forza della narrazione, della musica e dell’immaginazione e con “Hello Yoyo” imparare diventa un “gioco da bambini”.