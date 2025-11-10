Rapinato il furgone distributore: “Il Sannio Quotidiano”, “il Roma” e “Metropolis” assenti dalle edicole campane

Blitz armato contro un furgone di giornali: i tre quotidiani “Il Sannio Quotidiano”, “il Roma” e “Metropolis” oggi assenti in tutte le edicole della Campania

Questa mattina il Sannio, il Roma e Metropolis, tre quotidiani campani, non sono usciti in edicola. Tutte le copie appena fatte uscire dalla tipografia infatti “sono state portate via nella notte a seguito di una clamorosa rapina nei pressi del centro di distribuzione a Nola”. A comunicare l’impensabile notizia sono le stesse tre testate, dalle loro pagine web.

COSA È SUCCESSO

“Questa mattina il Roma non è arrivato nelle edicole- riporta la testata come notizia di apertura- La causa è un episodio tanto insolito quanto preoccupante: nella notte, 4 malviventi armati e con il volto coperto da passamontagna hanno rapinato e portato via il furgone destinato alla distribuzione dei quotidiani alle edicole. La banda, a bordo di una Bmw, ha fermato il mezzo poco prima delle tre, costringendo l’autista ad abbandonare il veicolo sotto minaccia. Poi la fuga con il carico dei giornali, svaniti nel nulla”.

Non diverso il resoconto fornito da “Il Sannio”: “L’edizione odierna de Il Sannio Quotidiano questa mattina non è arrivata nelle edicole. Nella notte, tutti i giornali sono stati portati via in seguito a una rapina a mano armata nel territorio di Nola. Nel mirino di una banda di malviventi il furgone proveniente dalla tipografia in provincia di Caserta, dove viene stampato il nostro giornale per poi essere distribuito nelle edicole di tutto il Sannio.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, i banditi hanno aspettato il furgone al cancello di ingresso e hanno costretto l’autista ad abbandonarlo sotto minaccia”. Tutta l’azione sarebbe stata videoregistrata dalle telecamere di sicurezza, proseguono i racconti, che hanno ripreso anche il momento della fuga con il carico di giornali. Il furgone è stato ritrovato poco dopo a Casalnuovo dai carabinieri, ma dei giornali non c’era più traccia. Identico il racconto anche di Metropolis. Tutte e tre le testate definiscono l’attacco al furgone e la rapina “un fatto gravissimo su cui è necessario fare luce”.

BORRELLI (AVS): “SEGNALE INQUIETANTE, È INTIMIDAZIONE CRIMINALE”

“Un’azione che va ben oltre la criminalità comune e che, secondo molti osservatori, rappresenta un vero e proprio attacco alla libertà di stampa”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli all’assalto subito a Roccarainola, nel napoletano, da un furgone adibito alla distribuzione dei quotidiani da parte di un commando armato. Una rapina che ha determinato la non uscita oggi in edicola dei quotidiani Roma, Metropolis e Sannio quotidiano.

Per Borrelli “è un segnale inquietante. Un episodio che ha il sapore dell’intimidazione e che conferma quanto la criminalità, in Campania, continui a voler mettere le mani ovunque, anche sull’informazione. Chi colpisce la stampa libera tenta di controllare il racconto della realtà, di soffocare le voci scomode. È inaccettabile”.

Il deputato di AVS nell’esprimere solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori si augura che “le indagini facciano subito chiarezza, individuando chi ha organizzato e finanziato questo blitz. Non possiamo permettere che la paura e la violenza decidano cosa i cittadini possono leggere. La libertà di stampa – conclude Borrelli – va difesa ogni giorno, anche contro i clan e contro chi pensa di poter tornare a comandare col terrore”.

IL SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI CAMPANO: “TUTTA FA PENSARE A UN AVVERTIMENTO DI STAMPO CAMORRISTICO”

“Oggi diversi giornali in Campania non sono in edicola, Roma, Metropolis e Sannio quotidiano. Si tratta di un episodio inquietante sul quale chiediamo indagini approfondite. Tutto fa pensare a un avvertimento di stampo camorristico. Sta di fatto che è stato certamente creato un danno a tutti i giornali coinvolti e a coloro che sono impegnati nella filiera. È l’ennesimo segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che mandare ogni giorno i giornali in edicola è diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile. Ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti la solidarietà e la vicinanza di Federazione nazionale della stampa italiana e del Sindacato unitario giornalisti della Campania”.

L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CAMPANIA: “SIA FATTA SUBITO CHIAREZZA”

“È allarmante e preoccupante quanto accaduto la scorsa notte a Roccarainola dove è stato rapinato un furgone carico di giornali. È necessario fare subito chiarezza ed individuare i responsabili”, afferma l’Ordine dei Giornalisti della Campania. In una nota viene espressa solidarietà alle redazioni coinvolte, “l’Ordine è sempre al loro fianco”.

FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI EDITORI: “EPISODIO DI GRAVITÀ INAUDITA”

“Oggi tre quotidiani aderenti alla “Federazione Italiana Liberi Editori” non sono arrivati nelle edicole di tutta la Campania a causa di un attentato di stampo camorristico dai contorni ancora poco chiari. Si tratta di “Metropolis” di Castellamare di Stabia, il “Sannio Quotidiano” di Benevento e il “Roma” di Napoli», denuncia il presidente della “File”, Roberto Paolo. «Si tratta con tutta evidenza», prosegue il presidente della “File”, «di un episodio di gravità inaudita che testimonia ancora una volta quanto sia difficile e rischioso fare informazione libera e indipendente nel Meridione d’Italia. La “File” auspica che le forze dell’ordine facciano piena chiarezza su autori e mandanti dell’ignobile gesto. Piena solidarietà della “Federazione Italiana Liberi Editori” alle redazioni dei tre quotidiani e alle maestranze della filiera che lavorano ogni giorno e ogni notte per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e a ricevere ogni giorno la copia del proprio giornale».

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)