Oroscopo di oggi, lunedì 10 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 10 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma per i nostri gusti si fanno troppi pettegolezzi. Nell’ambiente di lavoro non esitiamo a mettere in riga chi mostra uno scarso senso di responsabilità.
Toro
Via libera alle situazioni che spezzano la quotidianità, ma attenzione: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Manteniamo costante la determinazione.
Gemelli
Assecondiamo le necessità della giornata: riposo e riflessione. Ottimo anche un automassaggio della pianta dei piedi, connessa a ogni parte del corpo. Siamo turbati da rivalità professionali e cambiamenti ai vertici che ci spiazzano e ci preoccupano.
Cancro
Un guadagno inatteso si esaurisce in fretta, tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma l’attività si rivela molto produttiva, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria. Forse non siamo ancora pronti.
Leone
Gratificati su tutti i fronti: personale, sociale, economico, eppure qualcosa ci pesa, forse l’ambizione ci toglie il gusto delle piccole cose. Non esageriamo nella pretesa di ottenere risultati immediati o nella speranza di forzarli con azioni inopportune.
Vergine
Patti chiari nei rapporti tra colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare con lucidità, ma le occasioni per rifarci sono all’orizzonte.
Bilancia
Fermenti nell’aria prodotti da belle novità: un nuovo amore, un viaggio, l’arrivo di un bimbo ci rendono espansivi e raggianti come non mai. Nel lavoro aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose.
Scorpione
Studiamo una strategia per cavarci d’impaccio, se ci troviamo in compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli nuovi. Abbiamo l’appoggio e l’approvazione dei familiari, per seguire un progetto di studio o di aggiornamento.
Sagittario
Dall’amore alla carriera abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente gli amici non ci abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri. Maggiore accortezza.
Capricorno
Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente lavorativo ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà.
Acquario
Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiati il cuore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. I vecchi amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a quello che ci piace.
Pesci
La voglia di darcela a gambe per schivare oneri e responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia, facendoci perdere anche occasioni d’oro. Un progetto sfuma, ma prima di mollare, esaminiamone con cura i motivi. Ritentiamo con le adeguate modifiche.