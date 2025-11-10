Lo Stato delle Cose oggi su Rai 3 tra politica e cronaca, da Garlasco alla Sicilia

Lunedì 10 novembre, appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma “Lo Stato delle Cose”, in onda alle 21.20 su Rai 3. In apertura di puntata torna Michele Santoro per commentare i principali temi dell’attualità. A seguire, il leader di Avs Nicola Fratoianni e il condirettore di Libero Pietro Senaldi si confronteranno sulla politica italiana. Si tornerà, poi, sul delitto di Garlasco con un approfondimento che vede protagonisti quei magistrati che nel 2017 chiesero e decisero l’archiviazione di Andrea Sempio.

Non solo l’ex pm indagato Mario Venditti, ma anche la ex pm Giulia Pezzino e il gip Fabio Lambertucci: che ruolo hanno avuto? E poi un focus sull’ora della morte di Chiara Poggi: secondo indiscrezioni relative alla nuova inchiesta della Procura di Pavia, infatti, il delitto potrebbe essere stato compiuto in un orario diverso da quello cristallizzato nella sentenza di condanna di Alberto Stasi. A parlarne ci sarà Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado.

Infine, si tornerà a parlare di Mondello, in provincia di Palermo, perché ci sono novità sull’ inchiesta della “Italo Belga” la società che gestisce la spiaggia della famosa località turistica siciliana. In questo panorama si parlerà anche della nuova indagine che vede coinvolto l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, con documenti e intercettazioni clamorose.