Il film “Queen Bees – Emozioni senza età” oggi su Rai 5: la trama

Helen, attempata ma indipendente, attende la ristrutturazione della propria abitazione trasferendosi per un mese in una casa di riposo. Le “cattive ragazze” che incontra le cambieranno la vita. E’ il film di Michael Lembeck “Queen Bees – Emozioni senza età”, in onda lunedì 10 novembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Ellen Burstyn, James Caan, Jane Curtin, Loretta Devine, Ann-Margret, Christopher Lloyd.