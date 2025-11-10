I cavalieri dell’Ordine di Malta contro la flotta di Solimano il Magnifico su Rai Storia

Stasera in prima serata su Rai Storia torna “Cronache dalla storia” con i cavalieri dell’Ordine di Malta contro la flotta di Solimano il Magnifico

Isola di Malta, 18 maggio 1565. Alle prime luci dell’alba una massa di vele bianche copre l’orizzonte. Sono 200 vascelli inviati da Solimano il Magnifico, il sultano che ha portato l’Impero ottomano all’apice della potenza. Ne parla Cristoforo Gorno in “Cronache dalla storia” in onda lunedì 10 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

La sua fama fa tremare l’Europa: ha conquistato Belgrado e Budapest, ha assediato Vienna, spingendosi fin nel cuore del Vecchio continente. La flotta turca spadroneggia nel Mediterraneo. Fino all’ultimo, le potenze europee non sanno dove colpirà di preciso. Il 17 maggio, il giorno prima dell’arrivo, viene avvistata al largo di Capo Passero, la punta più meridionale della Sicilia.

L’obiettivo a questo punto è chiaro: Malta. I turchi sbarcano sul lato sud, nella baia di Marsa Scirocco, e da lì iniziano l’invasione dell’isola. A difenderla c’è un ordine di monaci-cavalieri: gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Ma la storia dell’Ordine di Malta non parte da qui. Inizia molto più lontano, nel tempo e nello spazio.