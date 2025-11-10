Cristina Comencini, Enzo Iacchetti, Morgan nella settimana de “La Volta Buona” su Rai 1

Nuova settimana per “La Volta Buona”, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14.00 su Rai 1. Un appuntamento quotidiano con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della società e del costume che si raccontano tra emozioni, talk e intrattenimento.

Come di consueto, il pomeriggio del lunedì si aprirà con il salotto dedicato a “Ballando con le stelle”, che vedrà la partecipazione del maestro Pasquale La Rocca, della giurata Rossella Erra e di volti storici del programma come Raimondo Todaro e Iago Garcia, insieme ad altri protagonisti pronti a svelare curiosità e retroscena del dance show più amato del sabato sera.

Tra gli ospiti delle interviste “one to one”, curate da Caterina Balivo, ci sarà Cristina Comencini, scrittrice e pluripremiata regista tra le voci più sensibili del panorama culturale italiano. Prendendo spunto dal suo ultimo romanzo “L’epoca felice”, l’autrice parlerà di adolescenza, sentimenti e libertà delle nuove generazioni. Ci sarà anche Enzo Iacchetti, attore e conduttore tra i più popolari della televisione italiana, che si racconterà tra pubblico e privato seguendo le pagine della sua autobiografia “25 minuti di felicità-Senza mai perdere la malinconia”.

Morgan, artista eclettico e sperimentatore per vocazione, concentrerà il suo intervento sul suo ultimo progetto musicale, l’ep “Verrà l’estate,” un lavoro raffinato e poetico che unisce parola e melodia. Chiara Amirante, autrice di bestseller e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, offrirà spunti di riflessione a partire dal suo libro “Liberi di amare. La vocazione”, un manuale pratico di spiritualità dedicato soprattutto ai giovani.

Arianna Bergamaschi, cantante e performer internazionale, porterà in studio l’energia del suo spettacolo “Italiani Veri-The Show”, un one woman show in inglese che celebra con ironia e orgoglio l’italianità nel mondo.

Spazio, poi, al benessere e alle diete con i consigli del professor Giorgio Calabrese per approfondire temi di grande interesse legati alla salute e all’equilibrio psicofisico.