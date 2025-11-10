Circo Nero Italia dà energia all’Italia anche a novembre 2025

Il collettivo Circo Nero Italia anche a novembre 2025 è decisamente scatenato: ecco gli spettacolo confermati per il mese

Anche a novembre ’25, Circo Nero Italia continua a far scatenare l’Italia. Il collettivo Circo Nero Italia anche a novembre 2025 è decisamente scatenato. Anche nel mese più complicato dell’anno per il divertimento, il più lontano dall’estate e pure dalle feste di fine anno, dalla primavera e pure dall’inizio della stagione mondana sula neve… Continua a far divertire l’Italia con i suoi show.

Già due, mentre scriviamo, gli show confermati: il 22/11 gli artisti coordinati da Duccio Cantini sono al Jux Tap di Sarzana (La Spezia), mentre il 29/11 il carrozzone di Circo Nero Italia arriva al Circus beatclub di Brescia. Ci saranno, probabilmente, tanti altri appuntamenti, in Toscana e non solo… che racconteremo una volta confermati. Riassumendo, come dicevamo, anche a novembre ’25, il ritmo non si ferma.

Gli artisti e i performer di Circo Nero Italia sono i perfetti compagni di viaggio per chi ha voglia di ballare tutta la notte e anche oltre: tate, maghi, stregoni, mangiafuoco, ballerine senza età, strani personaggi, cultura e sacrosanto divertimento, alto e basso… Tutti insieme sul dancefloor.

Il collettivo Circo Nero Italia da tempo tutta la penisola, portando format sempre diversi e in continua evoluzione. Tra le proposte più apprezzate figurano Circo Nero Classic, Circo Revolution, Los Hermanos, Woodoo e molte altre performance. Il gruppo è noto per la capacità di creare eventi su misura, adattando ogni spettacolo allo stile e all’atmosfera desiderata, spesso partendo proprio dalle caratteristiche della location.

Lo stile degli artisti di Circo Nero Italia, sempre attivo in ogni stagione, è in costante metamorfosi. “Il nostro approccio agli show è dinamico, perché cambia continuamente”, spiega Duccio Cantini al quotidiano La Nazione. “I giovani oggi comunicano poco tra loro e con gli altri: per questo noi scendiamo dal palco, coinvolgiamo, stimoliamo il pubblico con l’intrattenimento diretto, condividendo anche solo una foto, un sorriso o una pacca sulla spalla”.

Duccio Cantini, che da sempre coordina gli artisti del collettivo, un collettivo perfetto davvero per ballare anche a metà novembre, sottolinea come la forza di Circo Nero Italia risieda nella capacità di reinventarsi e di creare esperienze emotive e partecipative. “A volte c’è esitazione nel pubblico, ma se siamo bravi la superiamo con slancio”, aggiunge. Tutto questo succede anche a novembre 2025.

𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼 𝗡𝗲𝗿𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 – i party di novembre ’25

