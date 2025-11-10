Belve non va in onda l’11 novembre: la conduttrice Fagnani spiega il perché

Belve non va in onda questa settimana: Fagnani spiega il perché e spoilera il prossimo ospite. Il programma tornerà su Rai 2 il 18 novembre

Belve non andrà in onda questa settimana. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà su Rai 2 il 18 novembre. A spiegare il motivo della pausa è stata la stessa giornalista e conduttrice.

In una storia Instagram, scrive: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì ‘Belve’ non andrà in onda. Ma recuperiamo martedì 18 eh”. I fan del programma dovranno, quindi, aspettare più del previsto per le nuove interviste, ma Fagnani non delude e anticipa chi sarà il prossimo personaggio a sedersi sullo sgabello. Nella storia successiva, infatti, arriva lo spoiler: ci sarà Cristiano Malgioglio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)