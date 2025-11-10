Al via la stagione teatrale 2025/2026 della compagnia Dammacco/Balivo, un percorso che intreccia poesia, filosofia e umorismo nel racconto dei grandi temi dell’esistenza

Tre spettacoli, tre sguardi sull’umano, un unico filo che attraversa la vita nelle sue trasformazioni. La stagione 2025/2026 della compagnia Dammacco/Balivo racconta, con linguaggio poetico e umorismo, i grandi temi che segnano l’esistenza: la vita, la morte, l’amore, il futuro. Un viaggio teatrale che unisce profondità e leggerezza, filosofia e carne, attraverso la scrittura di Mariano Dammacco e la presenza scenica di Serena Balivo, una delle attrici più intense della scena contemporanea.

Dopo il successo di La morte ovvero il pranzo della domenica, finalista al Premio Ubu 2024 per la drammaturgia, il binomio artistico Dammacco/Balivo, prodotto dalla Compagnia Diaghilev, torna in tournée con lavori che, insieme, disegnano un paesaggio teatrale coerente e vitale. l lavori di Mariano Dammacco e Serena Balivo, confermano una ricerca che unisce profondità e accessibilità, poesia e ironia, e che negli anni ha dato forma a un teatro d’autore capace di restare vicino al pubblico.

Spezzato è il cuore della bellezza

in scena al Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch

dal 2 al 7 dicembre 2025

con Serena Balivo e Mariachiara Falcone

ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco

produzione Compagnia Diaghilev

Premio Ubu 2020–2021 per la migliore drammaturgia italiana

Un triangolo amoroso – lui, lei, l’altra – diventa il luogo in cui esplorare la fragilità dei sentimenti e la trasformazione dell’amore. Spezzato è il cuore della bellezza racconta con humour e dolore il punto in cui la passione si incrina, dove il desiderio si confronta con la disillusione. Serena Balivo interpreta entrambe le protagoniste femminili, incarnando la tensione tra l’amore vissuto e quello immaginato, mentre accanto a lei si muove la figura muta dell’uomo, agita da Mariachiara Falcone. Attraverso una scrittura lucidissima e poetica, Dammacco indaga l’amore non come sentimento romantico ma come forza viva, contraddittoria, a volte spietata. È un lavoro che parla del bisogno umano di essere visti, amati, riconosciuti, e della bellezza che resta anche quando tutto si spezza.

La morte ovvero il pranzo della domenica

con Serena Balivo

ideazione, drammaturgia, spazio, luci e regia Mariano Dammacco

musiche originali Marcello Gori

produzione Compagnia Diaghilev

con il sostegno di Spazio Franco (Palermo) e Casa della Cultura Italo Calvino (Calderara di Reno)

Finalista al Premio Ubu 2024 per la miglior drammaturgia italiana

Con la leggerezza e la precisione che li contraddistingue, Dammacco e Balivo affrontano uno dei grandi tabù del nostro tempo: la morte. La morte ovvero il pranzo della domenica è un racconto intimo e ironico che si svolge attorno a una tavola familiare, tra piatti, gesti consueti e pensieri sull’aldilà. In scena, Serena Balivo dà vita a una donna che ogni domenica pranza con i propri genitori ultranovantenni, lucidi, affettuosi e perfettamente consapevoli che il tempo sta finendo. Da questo rito domestico nasce un racconto universale sulla separazione e sull’amore, in cui il congedo diventa un modo per riaffermare la bellezza della vita. Un testo lieve e profondo, che invita a guardare la morte con pudore ma senza paura, come parte naturale del nostro essere al mondo.

Un percorso che guarda avanti

Accanto alle produzioni Diaghilev, la compagnia prosegue la sua ricerca con Arlecchino nel futuro, un nuovo lavoro, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale, che rilegge la maschera più popolare della Commedia dell’Arte per parlare del nostro presente con la lingua del futuro. Un racconto visionario, sospeso tra ironia e malinconia, che testimonia la vitalità e la continua capacità di reinvenzione di Dammacco e Balivo, artisti che attraversano i generi mantenendo intatta la loro identità poetica.

Mariano Dammacco al Teatro Petruzzelli

Parallelamente al lavoro con la compagnia, Mariano Dammacco firma la regia dell’opera Il Gobbo del Califfo di Francesco Casavola, in scena al Teatro Petruzzelli di Bari dal 21 al 24 maggio 2025, diretta da Matteo Dal Maso con le scene di Angelo Linzalata e i costumi del Premio Oscar Franca Squarciapino. Un progetto dedicato anche al giovane pubblico che segna il ritorno alla regia d’opera del regista e drammaturgo, confermandone la capacità di dialogare con linguaggi diversi e di portare la propria visione teatrale anche nel mondo dell’opera lirica.

Mariano Dammacco e Serena Balivo

Mariano Dammacco, autore, regista e pedagogo teatrale, e Serena Balivo, attrice, portano avanti il loro lavoro perseguendo un’idea di teatro d’arte e d’autore e, al tempo stesso popolare, accessibile a tutti per contenuti e linguaggi. La loro ricerca contenutistica e formale è incentrata sul lavoro dell’attore e sulla composizione di drammaturgie originali.

I due hanno creato insieme otto spettacoli: L’ultima notte di Antonio (2012), L’inferno e la fanciulla (2014), Esilio (2016), La buona educazione (2018), Spezzato è il cuore della bellezza (2020), Danzando con il mostro (2022), La morte ovvero il pranzo della domenica (2024), Arlecchino nel futuro (2024).

Il loro lavoro artistico ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Serena Balivo è vincitrice del Premio Ubu 2017 come miglior attrice under 35, del Premio internazionale Ivo Chiesa 2021 e del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2011.

Mariano Dammacco è vincitore del Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica per Spezzato è il cuore della bellezza, e nella stessa categoria è finalista al Premio Ubu 2024 per La morte ovvero il pranzo della domenica; è vincitore di Italian And American Playwrights Project 2020/22 per La buona educazione, del Premio nazionale di drammaturgia Il centro del discorso 2010 per L’ultima notte di Antonio e, precedentemente al percorso con Balivo, è vincitore del Premio ETI/Scenario 1993 per Sonia la Rossa e del Premio ETI/Vetrine 1996 per Amleto e la Statale 16.

Esilio è vincitore di Last Seen 2016 (spettacolo dell’anno su Krapp’s Last Post), è vincitore del Premio Museo Cervi, è finalista al Premio Rete Critica 2016, è finalista al Premio Cassino OFF 2017, è Selezione Premio In Box blu 2017; L’inferno e la fanciulla è finalista al Premio In box blu 2016.

I testi degli spettacoli di Dammacco/Balivo sono stati pubblicati in “Danzando con l’umano. Cinque drammaturgie di Mariano Dammacco”, un libro a cura di Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono, edito nella collana Linea di Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale per i caratteri di Luca Sossella Editore. Il libro raccoglie le drammaturgie di Dammacco composte negli anni di collaborazione con Balivo, accompagnate da quattro apparati critici curati da Gerardo Guccini, studioso di teatro e già docente di Drammaturgia presso l’Università di Bologna.

CALENDARIO STAGIONE 2025/26 DAMMACCO/BALIVO

NOVEMBRE 2025

Sabato 8 novembre 2025 Spezzato è il cuore della bellezza a VILLASTRADA (MN)

Martedì 18 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

Mercoledì 19 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

Giovedì 20 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

Venerdì 21 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

Sabato 22 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

Domenica 23 novembre 2025. Arlecchino nel futuro a BOLOGNA. ARENA DEL SOLE/ERT

DICEMBRE 2025

Martedì 2 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Mercoledì 3 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Giovedì 4 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Venerdì 5 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Sabato 6 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Domenica 7 dicembre 2025. Spezzato è il cuore della bellezza a MILANO. TEATRO ELFO PUCCINI.

Venerdì 12 dicembre 2025. La morte ovvero il pranzo della domenica a PRATO. OFFICINA GIOVANI.

GENNAIO 2026

Giovedì 15 gennaio 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a SALUZZO (TO).

Venerdì 16 gennaio 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a MONASTERO BORMIDA (AT).

Mercoledì 21 gennaio 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a BARLETTA.

Domenica 25 gennaio 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a ROMA. SPAZIO ROSSELLINI

FEBBRAIO 2026

Giovedì 12 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a TAVAGNACCO (UD)

Venerdì 13 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a POLCENIGO (PN)

Mercoledì 18 febbraio 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a MARANELLO (MO).

Martedì 24 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a RAVENNA. TEATRO RASI.

Giovedì 26 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD).

Venerdì 27 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a CIVIDALE DEL FRIULI (UD).

Sabato 28 febbraio 2026. Arlecchino nel futuro a LESTIZZA (UD).

MARZO 2026

Giovedì 5 marzo 2026. Spezzato è il cuore della bellezza a NOVARA. TEATRO FARAGGIANA

Venerdì 20 marzo 2026La morte ovvero il pranzo della domenica a LANUSEI. Con CEDAC SARDEGNA

Sabato 21 marzo 2026 La morte ovvero il pranzo della domenica a SAN GAVINO. Con CEDAC.

Domenica 22 marzo 2026La morte ovvero il pranzo della domenica a ORISTANO. Con CEDAC

Venerdì 27 marzo 2026. La morte ovvero il pranzo della domenica a CASCINA (PI). CITTA’ DEL TEATRO