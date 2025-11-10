A “Storie di Sera” stasera su Rai 1 la vicenda di Paolo Calissano

Con novità importanti sul processo che entra nel vivo, “Storie di sera” torna sulla vicenda di Paolo Calissano, l’attore ucciso da un mix di farmaci il 29 dicembre del 2021. Nella puntata di lunedì 10 novembre, alle 23.30 su Rai 1, in studio con Eleonora Daniele ci sarà Roberto Calissano, il fratello, che sostiene che Paolo sia stato tradito proprio dalla persona che doveva aiutarlo e che invece, gli avrebbe sottratto più di 500 mila euro.

L’ex Miss Itala Nadia Bengala, parlerà poi del difficile rapporto con la figlia Diana, caduta nel tunnel della droga: un rapporto interrotto bruscamente un anno fa quando la ragazza, uscita da una comunità di recupero, ha fatto perdere le sue tracce. Da quel giorno la Bengala non ha più sue notizie.