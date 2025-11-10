A “La Porta Magica” da oggi su Rai 2 storie e racconti di vita

Storie e racconti di vita tra i più diversi: li presenta Andrea Delogu nel programma “La Porta Magica”, in onda da lunedì 10 a giovedì 13 novembre, alle 17.00, su Rai 2. Lunedì 10 novembre sono protagonisti Emanuela e Luca, fidanzati che si sono incontrati da adolescenti e non si sono più lasciati. Hanno vissuto a Monaco, poi sono tornati a Napoli per amore della famiglia. Oggi lei cerca un abito da sposa che racconti la loro storia. Arriverà in studio anche Alba a. Ha portato la canzone napoletana nel mondo per 40 anni e oggi ha un sogno: tornare a cantare per sua madre novantaduenne, dedicandole “Tu si ’na cosa grande”.

Nella puntata di martedì, in studio Suor Annika e Suor Emilia due religiose con passati sorprendenti, vocazioni potenti e un solo obiettivo: trasmettere il Vangelo attraverso lo sport. Alla Porta Magica chiedono di imparare a cucinare un piatto speciale per il dopopartita. Sarà poi la volta di Annita 76 anni, elegante e dolce, ha vissuto un amore straordinario con il marito Luigi, ingegnere nucleare conosciuto a Roma e amato per quarant’anni. Dopo una vita insieme – tra la Francia e i ricordi più belli – oggi affronta il dolore della sua perdita con il sostegno delle amiche. Alla “Porta Magica” chiede un cambio look.

Mercoledì Andrea incontrerà Sabina Stilo, showgirl calabrese lanciata da Pippo Baudo negli anni ’80. Sabina è stata protagonista dei grandi varietà italiani e poi acclamata anche in Spagna come erede di Raffaella Carrà. All’apice del successo ha scelto di dedicarsi alla famiglia, mettendo le sue figlie prima di tutto. Oggi Sabina torna a “La Porta Magica” per rivivere la magia del varietà e ballare di nuovo con Simone Di Pasquale.

Nell’ultima puntata della settimana, giovedì 13 novembre, si comincia con la storia di Veronica. Colpita in piena pandemia da una grave insufficienza renale, Veronica affronta tre dialisi a settimana senza perdere il sorriso. Il suo sogno? Incontrare da vicino i delfini, simbolo della libertà che le manca. E infine Carolina. Light designer dal cuore romantico, Carolina ama le balere e sogna di trovare un nuovo compagno di ballo e, perché no, magari una conoscenza interessante. Con la complicità di Simone Di Pasquale, Carolina ballerà con due pretendenti. Chi sceglierà?