A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di apnee e russamento

La nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 10 novembre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura della pancia gonfia

La nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 10 novembre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura della pancia gonfia. Il gonfiore addominale è solitamente causato da un accumulo eccessivo di gas nel tratto digerente, derivante dall’ingestione di aria o da processi fermentativi intestinali. In studio Roberto Penagini, gastroenterologo e docente di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Milano, darà indicazioni sulla gestione dei sintomi e le novità terapeutiche.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si sfateranno i falsi miti sugli antibiotici. Utilizzati per trattare infezioni batteriche, uccidendo i batteri o bloccandone la crescita, devono essere prescritti da un medico, poiché un uso scorretto può portare allo sviluppo di resistenza batterica. Si farà chiarezza in studio con Anna Moretti, medico di famiglia.

Nello spazio conclusivo, definito “ABC della salute”, si parlerà di apnee e russamento, due problematiche molto diffuse che compromettono la qualità del sonno, alterando in generale il benessere della persona. In studio Giuseppe Insalaco, pneumologo ed esperto di disturbi del sonno presso l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR di Palermo, parlerà dei sintomi e spiegherà i criteri di scelta del trattamento personalizzato.