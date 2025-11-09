Su Rai 1 in replica Màkari con “La magna via”: la trama

Stasera su Rai 1 in replica la quarta stagione della serie Màkari con il quarto episodio intitolato “La magna via”: la trama

Domenica 9 novembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica la quarta stagione della serie Màkari con il quarto episodio intitolato “La magna via”.

Suleima si precipita a Màkari per conoscere Arianna. Ma Saverio è diviso fra opposti sentimenti, opposti desideri, senza riuscire a risolversi, in bilico tra lei e Michela. La situazione, già delicata, si complica quando, durante un’escursione a Pizzo Maraventano organizzata dal professor Lamanna e Mimì, viene rinvenuto il corpo di Paolo Trovato, detto u’ sceccu, Saverio e Piccionello si ritrovano a indagare…