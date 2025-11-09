“Storia di famiglia” su Rai 2 racconta Garofoli, impresa che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici

È Garofoli, marchio italiano di successo che produce porte e arredamenti di design in legno, il protagonista del nuovo appuntamento con “Storia di famiglia” su Rai 2

È Garofoli, marchio italiano di successo che produce porte e arredamenti di design in legno, il protagonista del nuovo appuntamento con “Storia di famiglia”, il format condotto da Livio Beshir che racconta le eccellenze e il valore delle aziende italiane, in onda domenica 9 novembre alle 10.30 su Rai 2.

Il racconto partirà dalla fondazione dell’impresa da parte di Fernando Garofoli e si soffermerà sulla crescita con l’aiuto dei figli Giusy e Gianluca. Una realtà che è esempio di innovazione senza aver perso il legame con le radici e la tradizione familiare. Spazio anche alle testimonianze di alcuni dipendenti storici, che racconteranno la loro dedizione e il forte legame umano che caratterizza l’ambiente di lavoro.

Queste voci offriranno un ritratto autentico del clima all’interno di Garofoli, sottolineando l’importanza delle relazioni, del senso di appartenenza e del lavoro condiviso. Le riprese all’interno dell’azienda e dei suoi processi produttivi, inoltre, mostreranno da vicino l’eccellenza artigianale e tecnologica che la contraddistingue.