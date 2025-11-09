Report scava nel passato di Chiara Colosimo: dopo 10 anni spunta foto con il busto di Mussolini

Nella foto del 2015 scovata da Report, Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e attuale presidente della Commissione Antimafia, appare in posa accanto a un busto di Benito Mussolini

Un’immagine del 2015 sta tornando all’attenzione grazie a Report, la trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci. Nella foto, ritrovata dalla redazione, Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e attuale presidente della Commissione Antimafia, appare in posa accanto a un busto di Benito Mussolini. Con lei, immortalata, c’è l’agente dello spettacolo Pamela Perricciolo (coinvolta tempo fa nel caso del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone) e sotto la scritta: “Stiamo lavorando con nonno Benito per creare il nostro angolo di relax“.

L’inchiesta, che andrà in onda questa sera alle 20.30 su Rai 3, analizza il contesto della fotografia e le implicazioni politiche che ne derivano, insieme ad altri documenti e testimonianze raccolti dalla redazione.

