Onde anomale a Tenerife: 3 morti e decine di feriti

Tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite a Tenerife a causa del mare agitato che ha colpito l’isola, trascinando in acqua diversi passanti

Tre persone sono morte e almeno quindici sono rimaste ferite a Tenerife a causa del mare agitato che ha colpito l’isola, trascinando in acqua diversi passanti, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza locali.

Un elicottero di soccorso ha recuperato un uomo caduto in mare su una spiaggia di La Guancha, nel nord dell’isola, ma l’uomo è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. Il quotidiano El Día riporta che si trattava di un cittadino spagnolo di 43 anni che stava pescando ed è “caduto da un’altezza considerevole”.

Un secondo uomo è stato trovato privo di vita sulla spiaggia di El Cabezo, nel sud dell’isola. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduto sul posto. La sua identità non è stata resa nota.

A Puerto de la Cruz, nel nord di Tenerife, una donna olandese di 79 anni è morta per un infarto dopo essere stata travolta da un’onda anomala che ha trascinato in mare una decina di persone. Secondo i servizi di emergenza, l’ondata si è abbattuta improvvisamente sul molo, causando il panico tra i presenti. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e trasferite in ospedale.

L’emittente locale La Radio Canaria ha diffuso su X un video che mostrerebbe il momento in cui l’onda ha investito il gruppo di persone sul molo.

Almeno altri cinque feriti sono stati registrati sulla spiaggia di Roque de las Bodega, nel nord-est dell’isola, dove un’onda ha travolto un gruppo di turisti francesi.

Le autorità avevano già diramato un’allerta per mareggiate improvvise e venti forti, fenomeni frequenti in autunno e inverno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)